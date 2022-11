Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nach Möglichkeit im Fernsehen verfolgen. Er sei großer Fußballfan und zuletzt beim Drittliga-Spiel Halle gegen Bayreuth sogar im Stadion gewesen, sagte Haseloff am Donnerstag. Die WM-Spiele - insbesondere die der DFB-Elf - wolle er verfolgen, sofern die Terminlage das zulasse. Ansonsten schaue er sich später die Zusammenfassung an. Jetzt gehe es um die sportliche Leistung der beteiligten Mannschaften, sagte Haseloff. Natürlich drücke er der deutschen Mannschaft die Daumen.