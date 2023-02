Niklas Kreuzer hat dem neuen Trainer Sreto Ristic beim Halleschen FC einen Einstand nach Maß beschert. Dem Verteidiger gelang an seinem 30. Geburtstag durch einen Foulelfmeter das Tor zum 1:0 (0:0)-Sieg im Kellerduell beim VfB Oldenburg. Dabei spielten Gäste nach einer Gelb-Roten Karte gegen Aljaz Casar (29. Minute) über eine Stunde in Unterzahl, das Tor gelang Kreuzer am Montagabend in der 51. Minute.

Die Saalestädter gaben in der dritten Liga den letzten Platz an den SV Meppen ab und beendeten gleich zwei Serien. Die Rot-Weißen feierten nach sieben Spielen ohne Sieg seit dem 3:1 gegen Waldhof Mannheim am 5. November 2022 wieder einen Erfolg. Zudem gelang dem HFC der erste Auswärtssieg in dieser Saison. Den letzten Sieg auf fremdem Platz hatte es am 8. Mai 2022 beim 2:1 in Würzburg gegeben.

Die Hallenser fanden nach einem wackligen Beginn zu ihrem Spiel. Nach schöner Kombination über Tunay Deniz und Erich Berko scheiterte Tom Zimmerschied (13.) aus sechs Metern an VfB-Keeper Sebastian Mielitz. Sören Reddemann (28.) köpfte frei stehend nach Eckball von Nik Omladic am Tor vorbei. Eine Minute später musste HFC-Mittelfeldspieler Casar nach seinem zweiten Foul innerhalb von drei Minuten vom Platz.

In Überzahl wurden die Oldenburger aktiver. Beim Schuss von Max Wegner (42.) verhinderte Halles Schlussmann Felix Gebhardt aber mit einer Glanzparade einen Rückstand.

Nachdem der Referee den Gästen vor der Pause einen Strafstoß verweigert hatte, zeigte er in der 51. Minute nach einem Foul von Robert Zietarski an Andor Bolyki auf den Punkt. Kreuzer schickte Mielitz in die falsche Ecke. Danach verstärkten die Oldenburger den Druck, fanden aber lange Zeit keine Lücke im halleschen Abwehrbollwerk. Einen Schuss von Orhan Ademi (72.) schlug Nico Hug vor der Torlinie. Marten Schmidt (84.) scheiterte erst an Gebhardt und bei der anschließenden Ecke am Pfosten. Auf der Gegenseite verpassten Tunay Deniz (87.) und Dominik Steczyk (90.) den entscheidenden zweiten Treffer.

