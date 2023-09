Die Polizei hat vor dem nächsten Thüringen-Derby insgesamt zwölf Objekte von Fußballfans in Thüringen und Sachsen-Anhalt durchsucht. Die Durchsuchungen, die am Dienstag um 6.00 Uhr begannen, betrafen Wohnungen in Arnstadt, Eisenach, Erfurt, Jena, Naumburg und Weimar, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittele wegen schweren Landfriedensbruchs in der organisierten Fußballfanszene.

Die Polizei hat vor dem nächsten Thüringen-Derby insgesamt zwölf Objekte von Fußballfans in Thüringen und Sachsen-Anhalt durchsucht. Die Durchsuchungen, die am Dienstag um 6.00 Uhr begannen, betrafen Wohnungen in Arnstadt, Eisenach, Erfurt, Jena, Naumburg und Weimar, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittele wegen schweren Landfriedensbruchs in der organisierten Fußballfanszene.

Hintergrund ist eine Schlägerei, an der im März in Bad Berka laut Polizei mehr als 100 Anhänger des FC Rot-Weiß Erfurt und Fans von FC Carl Zeiss Jena beteiligt waren. Die beiden Gruppen hatten sich geprügelt. Bei dem jetzigen Einsatz am Dienstag wurden den Angaben nach umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Dazu gehörten neben digitalen Speichermedien auch etwaige Tatmittel, hieß es. Sie würden nunmehr in das Ermittlungsverfahren einfließen.

Die beiden Mannschaften spielen am Sonntag erneut gegeneinander.