Der Hallesche FC hat ein weiteres Testspiel in Vorbereitung auf die neue Drittliga-Saison verloren. Am Samstag musste sich das Team von Trainer André Meyer dem tschechischen Fußball-Erstligisten FK Teplice in Grimma mit 1:2 (1:0) beugen. Sebastian Müller hatte die Sachsen-Anhalter nach 40 Minuten in Front gebracht. Individuelle Fehler ermöglichten dann für Teplice die Treffer durch Ladislav Kodad (66.) und Lukas Prochazka (76.).