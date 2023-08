In der Landeshauptstadt werden am Donnerstag 26 neue Stolpersteine verlegt, mit denen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert werden soll. Die Stolpersteine sollen an verschleppte und ermordete Menschen Magdeburgs erinnern, die Opfer des Nationalsozialismus geworden sind, teilte die Stadt Magdeburg mit. Insgesamt plant die Stadt in diesem Jahr die Verlegung von 55 neuen Stolpersteinen. Seit 2006 sind in Magdeburg bereits 686 Stolpersteine verlegt worden. In Sachsen-Anhalt sind es insgesamt mehr als 1500 Gedenksteine.