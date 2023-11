Nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) haben Sachsen-Anhalts Landkreise erneut einen anderen Kurs in der Migrationspolitik gefordert. Man sei bei der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten an den Grenzen der Leistungsfähigkeit, sagte der Präsident des Landkreistages, Götz Ulrich (CDU), am Freitag. "Die Situation ist so dramatisch, dass einzelne Landkreise bereits die Unterbringung in Turnhallen und das Aufstellen von Zelten vorbereiten", so der Landrat des Burgenlandkreises.