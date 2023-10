Die Linken-Fraktionsvorsitzende Eva von Angern hat das Land aufgefordert, sich stärker für die Integration Geflüchteter einzusetzen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) könne nicht nur auf den Bund zeigen, sagte von Angern am Mittwoch in Magdeburg. Der Landesgesetzgeber müsse auch selbst aktiv werden und beispielsweise die Finanzierung von Migrationshelfern sicherstellen. Diese vermittelten Wohnraum, Arbeitsplätze sowie Plätze in Kitas und Schulen, sagte sie. Das Thema soll bei der Landtagssitzung in dieser Woche behandelt werden.

Nach den Landtagswahlen in Hessen und Bayern am Sonntag hatte Haseloff den Bund aufgefordert, in der Migrationspolitik zügig für Lösungen zu sorgen. Die Kostenfragen müssten geklärt werden, die kommunalen Haushalte dürften nicht belastet werden, sagte der CDU-Politiker am Dienstag. Bisher gebe es kein akzeptables Angebot des Bundes, so Haseloff. Man könne das Thema nicht aussitzen wie bisher. Er bat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) darum, so schnell wie möglich mit den Ländern zu Beratungen zusammen zu kommen.