Was passierte wirklich am 9. Oktober 1989 auf dem Marktplatz in Halle? Antworten auf diese und andere Fragen gibt die Ausstellung "Wendepunkt 89" in der Saalestadt. Nach der Eröffnung am Freitag ist die von Studentinnen der Hochschule Merseburg konzipierte Schau bis 18. August in der Marktkirche zu sehen.