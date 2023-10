Das Lutherhaus in Wittenberg schließt ab dem 1. November für etwa anderthalb Jahre. Die Gründe dafür seien die energetische Sanierung des Hauses und die Einrichtung einer neuen Dauerausstellung, teilte eine Sprecherin der Stiftung Luthergedenkstätten am Montag mit. "Am Reformationstag, den 31. Oktober 2023, hat das Lutherhaus noch einmal regulär von 9 bis 18 Uhr geöffnet."

Das Lutherhaus in Wittenberg schließt ab dem 1. November für etwa anderthalb Jahre. Die Gründe dafür seien die energetische Sanierung des Hauses und die Einrichtung einer neuen Dauerausstellung, teilte eine Sprecherin der Stiftung Luthergedenkstätten am Montag mit. "Am Reformationstag, den 31. Oktober 2023, hat das Lutherhaus noch einmal regulär von 9 bis 18 Uhr geöffnet."

Die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt wurde 1997 gegründet. Inzwischen tritt sie unter der Marke Luther-Museen auf. Sie vereint fünf Museen: Luthers Geburtshaus und Luthers Sterbehaus in Eisleben, Luthers Elternhaus in Mansfeld sowie das Lutherhaus und das Melanchthonhaus in Wittenberg. Die Häuser in Wittenberg und Eisleben gehören seit 1996 zum Weltkulturerbe der Unesco. Der Theologe Martin Luther (1483-1546) wurde in Eisleben geboren, verbrachte seine Kindheit in Mansfeld und den Großteil seines Lebens in Wittenberg.