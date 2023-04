So viele Industriedenkmäler wie noch nie sind an diesem Sonntag (16.04.) am Tag der Industriekultur in Sachsen-Anhalt beteiligt. Insgesamt machten in diesem Jahr 45 Einrichtungen mit, sagte Andreas Ohse von der Mitteldeutschen Gesellschaft für Industriekultur. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Thementag zwei Jahre lang ausgesetzt.