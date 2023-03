In Sachsen-Anhalt stehen im kommenden Jahr Kommunalwahlen an und Gleichstellungsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) wünscht sich mehr Frauen in den Kommunalparlamenten. "Wir haben in unserem Land genug beeindruckende, talentierte, charismatische und mutige Frauen. Sie fehlen nur allzu häufig noch an den entscheidenden Stellen", erklärte die Ministerin zum Internationalen Frauentag am Mittwoch. Der Anteil der Mandatsträgerinnen in den kommunalen Vertretungen liege bei knapp 20 Prozent: 146 von 720. Nur 20 von aktuell erfassten 218 Bürgermeister-Posten hätten Frauen inne.