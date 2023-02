Das in Halle geplante Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation wird nach Ansicht von Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) ein wichtiger Ort für alle Deutschen sein. Es werde viele Menschen nach Halle, Sachsen-Anhalt und Ostdeutschland führen, teilte er am Dienstagabend per Twitter mit. Die Entscheidung der Jury für die Stadt an der Saale sieht Schulze als "großartige Nachrichten für Halle und Sachsen-Anhat". Fünf Bewerbungen waren zuletzt im Rennen. Neben Halle waren das Frankfurt (Oder), Eisenach, Jena sowie das Duo Leipzig und Plauen. Der Bund will in das Zentrum rund 200 Millionen Euro investieren. Die Jury hatte am Dienstag Halle den Zuschlag erteilt.