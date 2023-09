Hausärzte und Apotheken in Sachsen-Anhalt rechnen zum Start der Corona-Impfsaison mit geringer Nachfrage. Die Impfempfehlung sei ohnehin nur für eine sehr kleine Gruppe, sagte der Sprecher des Hausärzteverbandes, Holger Fischer, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. In der eigenen Praxis in Quedlinburg merke er gar keine Nachfrage durch Patienten. Nachgefragt sei dagegen die Grippeimpfung. Diese habe bei den meisten Patienten ohnehin eine höhere Akzeptanz, sagte Fischer. Auch der Landesapothekerverband teilte auf Anfrage mit, dass bislang keine großen Bestellungen für Corona-Impfstoff durch die Arztpraxen zu verzeichnen seien.