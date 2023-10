Der Krankenstand in Sachsen-Anhalt hat im ersten Halbjahr dieses Jahres nach Daten der Krankenkasse AOK einen neuen Höchststand erreicht. Der Arbeitsausfall habe bei 7,7 Prozent der Soll-Arbeitszeit gelegen und sei damit so hoch wie in keinem anderen Halbjahr zuvor gewesen, teilte die AOK Sachsen-Anhalt am Mittwoch in Magdeburg mit. Den höchsten Krankenstand verzeichneten demnach die Landkreise Mansfeld-Südharz (8,3 Prozent), Börde (8,2 Prozent) sowie der Salzlandkreis (8,1 Prozent) - den niedrigsten die Stadt Magdeburg (7,2 Prozent).