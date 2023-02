Patienten mit Verletzungen am Kopf und an der Wirbelsäule sollen bei Operationen im Klinikum Bergmannstrost in Halle künftig vom Einsatz eines OP-Roboters profitieren. Der Roboter verfügt über ein 3D-Navigations- und Bilderzeugungssystem, teilte das Krankenhaus am Mittwoch mit. Das System biete eine bislang unerreichte Präzision bei operativen Eingriffen, erklärte Unfallchirurg Bernhard Ullrich. "Wir schaffen damit mehr Sicherheit für unsere Patientinnen und Patienten und neue Möglichkeiten vor allem in der Wirbelsäulen- und Kopfchirurgie."