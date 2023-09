421 Menschen sind im Jahr 2021 in Sachsen-Anhalt an der Alzheimer-Krankheit gestorben. Darunter seien der Todesursachenstatistik zufolge 276 Frauen und 145 Männer gewesen, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Am Donnerstag (21. September) ist Welt-Alzheimertag. Die Krankheit wird häufiger und damit auch die Sterbefälle im Zusammenhang mit ihr. Im Vergleich zum Jahr 2000 nahm die Zahl der an Alzheimer Gestorbenen 2021 um 172,8 Prozent zu, wie hieß.