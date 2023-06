Vor dem Magdeburger Landtag haben am Mittwoch einige Hundert Zahnärzte und Praxismitarbeiter protestiert. Sie warnten vor einem Praxissterben in Sachsen-Anhalt. Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte hatte zu der Protestaktion vor dem Parlament aufgerufen. Nach dessen Angaben erreicht bis zum Jahr 2030 die Hälfte der Zahnärztinnen und Zahnärzte in Sachsen-Anhalt das Rentenalter.