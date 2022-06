Der Pandemiestab in Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerium wird aufgrund der aktuellen Corona-Lage personell verkleinert. «Mit dem Wegfall der meisten Eindämmungsmaßnahmen und vor dem Hintergrund der aktuellen Infektionszahlen mit überwiegend milderen Krankheitsverläufen kann die Stabsstelle umstrukturiert werden», teilte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Dienstag in Magdeburg mit.