Bei einer zentralen Gedenkstunde zum Volkstrauertag ist am Sonntag im Landtag in Magdeburg an die Toten der Kriege und Opfer der Gewaltherrschaften erinnert worden. "Die Toten der vergangenen wie auch der aktuellen Kriege zeigen uns, wie fragil der Frieden in Europa ist und wie wichtig es ist, sich aktiv gemeinsam für den Frieden zu engagieren, Vorurteile abzubauen und freiheitliche und menschenwürdige Lebensbedingen dort zu erkämpfen, wo es sie nicht gibt und sie dort zu verteidigen, wo sie angegriffen werden", sagte der Landesvorsitzende des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Rüdiger Erben.