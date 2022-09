Die erste Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt ist ohne Ergebnis geblieben. Vertreter der IG Metall und des Verbands der Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt (VME) konnten sich am Montag in dem eineinhalbstündigen Gespräch in Magdeburg nicht auf konkrete Punkte einigen. Die Verhandlungen sollen am 4. Oktober fortgesetzt werden.