Die Gewerkschaft IG BAU warnt vor Personalengpässen in Blumengeschäften und Gartencentern in Sachsen-Anhalt und fordert eine Angleichung der Einkommen. Die über 200 Beschäftigten in Magdeburg und Halle verdienten Beobachtungen zufolge oft kaum mehr als zehn Euro pro Stunde, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. In ganz Sachsen-Anhalt beschäftigt die Floristik den Angaben zufolge 1040 Menschen.