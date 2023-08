Der Einsatz des Spielers, der am Dienstagabend den mit zehn Millionen Euro gefüllten Jackpot der Lotterie Eurojackpot geknackt hat, lag bei 12,60 Euro. Der Magdeburger habe einen Schein für die Ziehungen am 4. und 8. August gespielt und drei Eurojackpot-Tipps abgegeben, teilte die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt am Mittwoch mit. Der Spielschein war demnach in der Vorwoche in einer der 60 Lotto-Verkaufsstellen in Magdeburg abgegeben worden.

Es sei bekannt, bei wem es sich um den Gewinner handelt, denn er habe mit Kundenkarte gespielt, hieß es. Der Mann brauche sich nicht um die Anforderung des Millionenbetrages zu kümmern - er bekomme nun Post mit seiner Gewinnbenachrichtigung, hieß es. Der Spieler sei der 121. Lotto-Millionär seit 1991 in Sachsen-Anhalt und der 13. in der Landeshauptstadt.

Es sei das zweite Mal in der elfjährigen Eurojackpot-Geschichte, dass der Hauptgewinn nach Sachsen-Anhalt gehe. Im Juli 2018 hatte ein Ehepaar aus dem Süden des Landes den Jackpot geknackt und 45 Millionen Euro gewonnen. Die Chance liege bei rund 1 zu 140 Millionen. An der Lotterie nehmen Spielerinnen und Spieler in 18 europäischen Ländern teil.