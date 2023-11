Ein jüdischer Gedenkstein ist in Gommern (Landkreis Jerichower Land) mit antisemitischen Schriftzügen besprüht worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden der Gedenkstein sowie die dazugehörige Umfriedung am frühen Montagmorgen mit Graffitis beschädigt. Auch die Davidsterne auf der Torgravur seien beschmiert worden. Eine Schreckschusswaffe wurde demnach außerdem an dem Gedenkstein gefunden.