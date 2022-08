Im Jerichower Land sind an drei Brandstellen in der Nähe von Gommern insgesamt rund 2,5 Hektar Vegetation verbrannt. Die Brandorte liegen dicht beieinander, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Insgesamt brachten am Samstag rund 90 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle. Die Brandursache war noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.