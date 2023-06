In Gröningen im Landkreis Börde sind beim zurückliegenden "Lambert"-Unwetter innerhalb von 48 Stunden 108,1 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Allein von Donnerstag auf Freitag seien in 24 Stunden 74,6 Liter Niederschlag pro Quadratmeter vom Himmel über Gröningen geprasselt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Bisher habe der bisherige 24-Stunden-Rekord dort bei 64,1 Liter Regen pro Quadratmeter gelegen, gemessen am 22. August 1971.

Stark geregnet hat es laut DWD-Auswertung zwischen Donnerstag und Samstag auch in Blankenburg im Harz (89,9 Liter Niederschlag pro Quadratmeter), in Ummendorf in der Börde (85,2 Liter), in Demker im Landkreis Stendal (83,6 Liter) und in Hakeborn im Salzlandkreis (83,1 Liter). Die Harzstädte Quedlinburg und Wernigerode kommen dem DWD zufolge auf 77,4 und 74 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. In der Landeshauptstadt Magdeburg seien innerhalb von 48 Stunden 58,5 Liter gemessen worden.

Zum Vergleich: Im Juni 2022 fielen in Deutschland durchschnittlich 60 Liter pro Quadratmeter während des gesamten Monats. Allerdings war der Monat deutlich zu trocken ausgefallen: Im langjährigen Mittel wären als Monatswert 85 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zu erwarten gewesen.

Die DWD-Meteorologen hatten von einer "Schwergewitterlage" über Deutschland gesprochen, die vor allem von Donnerstagabend bis Freitagmorgen große Niederschlagsmengen gebracht hat.