Für Hausbesitzer soll es im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform aus Sicht mehrerer Verbände eine Verlängerung der Frist für die Grundsteuererklärungen geben. Das teilten der Eigentümerverband Haus und Grund Sachsen-Anhalt und der Bund der Steuerzahler Sachsen-Anhalt am Freitag mit. «Die zuvor bei der verwaltungsmäßigen Umsetzung entstandenen Verzögerungen, können und sollten jetzt nicht bei den Betroffenen zu Nachteilen führen», heißt es in einem gemeinsamen Schreiben an Finanzminister Michael Richter (CDU).