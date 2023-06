Ein 13 Jahre alter Junge ist von der Polizei am Sonntag aus einem Kanal in Halle gezogen worden. Das Kind starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Ob der Junge schwimmen konnte, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen. Es werde nun ermittelt, wie es zu dem Tod des Jungen kommen konnte. Derzeit werde von einem Unglücksfall ausgegangen.