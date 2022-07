Bei der Kontrolle eines 19-Jährigen hat die Polizei in Halle am Donnerstagabend 190 Gramm Cannabis sichergestellt. Im Anschluss an den Fund fand eine Hausdurchsuchung bei dem Mann statt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Im Zuge der Kontrolle habe man bei dem Mann auch Verpackungsmaterialien, eine Feinwaage und einen Grinder, ein Gerät zum zerkleinern von Marihuana, gefunden. Beim Durchsuchen seiner Wohnung sei weiteres Material, dass typischerweise zum Verpacken von Drogen genutzt werde, gefunden worden, so die Sprecherin.