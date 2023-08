Unbekannte haben Baumaterial an einem Rohbau für eine Feuerwache in Halle-Lettin angezündet. Sie verschafften sich am Sonntagabend Zutritt zu dem Außengelände, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auf dem Gelände soll ein neues Gebäude für die Freiwillige Feuerwehr Lettin gebaut werden. Das Feuer griff auf eine Hebebühne über und beschädigte sie. Der Schaden ist noch nicht bekannt.