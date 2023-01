Nach tagelanger Besetzung des Uni-Hörsaals in Halle geht die Leitung der Hochschule nach Verhandlungen mit den Aktivisten von einem baldigen Ende der Aktion aus. "Wir gehen davon aus, dass die Besetzung am Abend beendet ist", sagte eine Sprecherin der Universität der Deutschen Presse-Agentur am Freitagnachmittag. Zuvor hatte die Universität nach Gesprächen mit den Besetzerinnen und Besetzern eine Erklärung veröffentlicht, in der die Universität zu einzelnen Forderungen der Aktivistinnen und Aktivisten Stellung nimmt. So erklärte die Universität unter anderem, schnellstmöglich klimaneutral werden zu wollen und ihre Bemühungen dahingehend zu verstärken.