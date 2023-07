Drei Männer haben einen 35-Jährigen in der Nacht zum Mittwoch in Halle ausgeraubt und mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei in Halle am Mittwoch mitteilte, sprachen die Räuber den Mann gegen 2.00 Uhr auf dem Riebeckplatz an, forderten Geld und fingen an, den 35-Jährigen zu stoßen. Dabei sollen sie auch ein Messer gezückt haben. Die Täter erbeuteten demnach Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro und das Handy des Mannes und flüchteten danach. Der 35-Jährige erlitt laut Polizei Schmerzen vom Stoßen, musste aber nicht behandelt werden.