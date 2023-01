Die Besetzung des Audimax der Universität Halle ist beendet. Die Studierenden hätten den größten Hörsaal verlassen, teilte eine Sprecherin der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am Freitagabend mit. Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten den Hörsaal seit Montag und somit insgesamt fünf Tage lang besetzt. Zuvor hatte die Universität nach Gesprächen mit den Besetzerinnen und Besetzern eine Erklärung veröffentlicht, in der die Universität zu einzelnen Forderungen der Aktivistinnen und Aktivisten Stellung nimmt.

Die Besetzung des Audimax der Universität Halle ist beendet. Die Studierenden hätten den größten Hörsaal verlassen, teilte eine Sprecherin der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am Freitagabend mit. Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten den Hörsaal seit Montag und somit insgesamt fünf Tage lang besetzt. Zuvor hatte die Universität nach Gesprächen mit den Besetzerinnen und Besetzern eine Erklärung veröffentlicht, in der die Universität zu einzelnen Forderungen der Aktivistinnen und Aktivisten Stellung nimmt.

In dieser erklärte die Universität unter anderem, schnellstmöglich klimaneutral werden zu wollen und ihre Bemühungen dahingehend zu verstärken. Aus Sicht der Uni verliefen die Gespräche in den Tagen der Besetzung erfolgreich, sagte die Sprecherin. Auch eine Sprecherin der Gruppe von Demonstrantinnen und Demonstranten, die nach eigenen Angaben alle an der Universität in Halle studieren, bezeichnete die Gespräche als positiv und konstruktiv.

Die Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "End Fossil: Occupy!" forderten demnach eine klimagerechte Bildung, ein Ende der Nutzung fossiler Energien und eine sozial-ökologische Wende. "Wir wollten deutlich machen, dass Klimaschutz ein Thema ist und dass wir vorbereitet sein müssen", sagte die Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.