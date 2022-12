Ein 31 Jahre alter Mann ist in Halle mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde er ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Den Angaben zufolge kam es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung von bis zu sechs Menschen auf einer Straße. Die Polizei ermittelte einen 38-Jährigen und einen 15-Jährigen, die daran beteiligt gewesen sein sollen. Bei dem Älteren wurde ein Messer gefunden. Wie und warum es zu der Auseinandersetzung kam, dazu ermittle die Kriminalpolizei.