Naturschützer pochen auf mehr Mitsprache beim Bau des geplanten Zukunftszentrums Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle. Es sei dringend geboten, bei dem Vorhaben die Bevölkerung sowie Vereine und Initiative einzubeziehen, teilte ein Sprecher des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder am Sonntag mit. Das Zukunftszentrum soll nach den Plänen des Bundes auf einer Fläche von rund 15.000 Quadratmetern in Halle entstehen.