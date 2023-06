Wie und worüber Generationen mit Sinn oder Unsinn streiten, ist Thema der Jahresausstellung des Stadtmuseums in Halle. Nach der Vorstellung des Ausstellungsprogramms am Donnerstag soll die Schau "Streit, Zoff und Beef" an diesem Sonntag eröffnet werden. Im Mittelpunkt stehe leidenschaftliches Streiten, hieß es vom Museum. Die Schau sei der Beitrag des Stadtmuseums zum kulturellen Themenjahr über Streitkultur.