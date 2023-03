Der Hallesche Ostermarkt wird 20 Jahre alt. Nach der Eröffnung des bunten Spektakels auf dem Marktplatz an diesem Freitag bieten Händler und Aussteller bis Sonntag ihre Waren und Dienstleistungen an. Der Ostermarkt steht nach Angaben der veranstaltenden City-Gemeinschaft Halle unter dem Motto "Wer hoppelt da im grünen Gras". Neben einem reichhaltigen Warenangebot mit Osterartikeln und Dekoration stehe vor allem die Unterhaltung der kleinen Gäste im Mittelpunkt. Es gebe unter anderem einen Streichelzoo, Karussells, Entenangeln und Schminkaktionen für Kinder. Selbstverständlich sei auch der Osterhase dabei, hieß es. Er verteile Geschenke an die Kleinsten.