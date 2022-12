Ein lebloser Mann ist am Montagmorgen auf dem Boden eines Wartehäuschens am zentralen Busbahnhof in Halle (Saale) aufgefunden worden. Warum der Mann gestorben ist, kann zum jetzigen Ermittlungszeitpunkt noch nicht gesagt werden, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte. Demnach gäbe es aber keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Auch die Identität des Mannes kann laut Polizei noch nicht eindeutig bestätigt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.