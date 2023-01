Nach 20 Jahren im Amt ist der Universitätsprediger der Universität in Halle, Jörg Ulrich, entpflichtet worden. Der Kirchenhistoriker habe das Ehrenamt in großartiger Weise gestaltet, würdigte ihn der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer. "Als leidenschaftlicher und großartiger Prediger hat er Universitätsgottesdienst-Reihen mit seiner Universitätsgottesdienst-Vorbereitungsgruppe entwickelt, die der Martin-Luther-Universität würdig waren und die theologische Tiefe mit der Freude des Evangeliums verbunden haben", so Kramer.

Der Landesbischof entpflichtete den 62-Jährigen während des Semesterabschlussgottesdienstes am Dienstagabend in der Moritzkirche. Ulrich hatte das Amt 2003 übernommen. Er hat unter anderem in Hamburg und Durham Theologie studiert, seit 2002 ist er Professor für Kirchengeschichte an der Universität in Halle. Ulrichs Nachfolger Friedemann Stengel soll im April in das Amt eingeführt werden.

Prorektorin Insa Theesfeld bezeichnete den scheidenden Universitätsprediger als ein Bindeglied zwischen akademischer Bildung und christlicher Religion. "Universitätsgottesdienste bieten in diesen Zeiten, in denen so unermesslich viel Information und damit die Not zur Informationsverarbeitung auf uns einwirkt, eine wichtige Orientierung", sagte sie.