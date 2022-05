Ein Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer in Halle Süd schwer verletzt worden. Der Autofahrer bog links ab und übersah dabei den geradeaus fahrenden Fahrradfahrer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag an der Kreuzung Vogelweide und Elsa-Brandström-Straße.