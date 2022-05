Beim Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos in Halle an der Saale sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eines der Fahrzeuge sei aus zunächst ungeklärter Ursache am Mittwochnachmittag von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort sei das Auto mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengeprallt. Zwei Insassen wurden schwer verletzt, eine weitere Person in einem der Autos erlitt leichte Verletzungen. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.