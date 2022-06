Bei einer Hausdurchsuchung in Halle-Silberhöhe hat die Polizei fünf Kilogramm Cannabis gefunden und beschlagnahmt. Außerdem wurden in der Wohnung Messer, ein Schlagstock und Verpackungsmaterial gefunden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 31 Jahre alte Bewohner wurde am Mittwoch vorläufig festgenommen. Es bestehe der Verdacht auf Handel mit Betäubungsmitteln.