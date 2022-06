Am Hauptbahnhof in Halle sind am Donnerstagmorgen mehrere Gleise wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt worden. Grund sei ein Drohschreiben, teilte die Polizei mit. Die genauen Hintergründe waren zunächst noch unklar. Die Beamten kontrollierten den Zugang zum Bahnhof. Das Gebäude durften nur Personen mit gültigem Fahrschein betreten. «Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Weitere Informationen folgen», twitterte die Polizei.