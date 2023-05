Roland Hentzschel vom Restaurierungsatelier im Händel-Haus in Halle/Saale begutachtet einen Tangentenflügel. Foto

Das Händelhaus Halle wird in diesem Jahr mit der aufwendigen Restaurierung eines seltenen Tangentenflügels von 1785 fertig. Für die Restaurierung gab es eine Kooperation mit der TU Dresden, wie die Leiterin des Händel-Hauses, Christiane Barth, sagte. "Auf dem Instrument soll auf jeden Fall wieder gespielt werden", kündigte sie an.

Das Händelhaus hat eine umfassende Musikinstrumenten-Sammlung mit rund 800 Stücken. Ein Teil von ihnen wird auf den Händelfestspielen vom 26. Mai bis 11. Juni in Halle wieder im Einsatz sein. Die Instrumente machen die Musik, wie sie zu Zeiten des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel (1685-1759) klang, erlebbar. Händel wurde in Halle geboren. Den Großteil seines Lebens verbrachte er allerdings in London, wo er auch starb.

