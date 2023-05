In Halle sind zwei Frauen von einem großen herabstürzenden Ast so schwer getroffen worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die beiden waren Freitagabend auf einer Brücke an der Peißnitzinsel unterwegs, als das Teil des Baumes kippte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Frauen im Alter von 48 und 53 Jahren wurden verletzt in eine Klinik gebracht. Auch am Geländer der Brücke entstand Sachschaden.