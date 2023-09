Drei junge Männer sollen am Sonntagabend in Halle zwei Jugendliche ausgeraubt haben. Die Täter griffen die beiden Jungen mutmaßlich mit Pfefferspray an, wie die Polizei Halle am Montag mitteilte. Ein 14 Jahre alter Junge wurde dabei leicht verletzt, wie es hieß. Die drei augenscheinlich jugendlichen Täter attackierten demnach den 14- und einen 15-Jährigen mit dem Pfefferspray und nahmen ihnen Bargeld, Kopfhörer und eine Bauchtasche weg. Sie konnten den Angaben zufolge zunächst unerkannt flüchten.