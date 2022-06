Nach einem Angriff auf ein neunjähriges Kind in Halle dauern die Ermittlungen der Polizei weiter an. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen sagte, sei die Suche nach dem mutmaßlichen Täter, bei der unter anderem ein Hubschrauber zum Einsatz kam, bisher ohne Erfolg verlaufen. Aus unbekannten Gründen habe der etwa 18-jährige Mann am Dienstagnachmittag das Kind angegriffen und sei dann geflohen, teilte die Polizei mit. Das Kind habe den Angriff unverletzt überstanden. Weitere Details wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen.