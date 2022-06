Händel-Festspiele stehen vor dem großen Abschluss

In Halle an der Saale wurde er geboren: Der Barockkomponist Georg Friedrich Händel gilt als ein Super-Star seiner Zeit. Fans seiner Musik verehren ihn bis heute - und pilgern zu Konzerten.

Die 100. Händel-Festspiele in Halle stehen nach drei Wochen vor dem Finale. Wie die Intendanz mitteilte, gibt es bis zum Abschlusskonzert am Sonntagabend etliche Höhepunkte im Programm. Dazu zählen weitere Premieren und Konzerte. Zu den Spielstätten gehören neben der Oper in Halle das Historische Goethe-Theater in Bad Lauchstädt und das Carl-Maria-von-Weber-Theater Bernburg (Salzlandkreis), wie ein Sprecher sagte. Die Händel-Festspiele hatten am 27. Mai mit der Premiere der Oper «Orlando» begonnen.

Den Abschluss des Festivals der Barockmusik bildet am Sonntagabend in Halle unter freiem Himmel das traditionelle Konzert in der romantischen Kulisse der Galgenbergschlucht. Am Vortag (Samstag) steht dort das Open-Air-Konzert «Bridges to Classics» auf dem Programm, das als Verbindung zwischen klassischer und moderner Musik angelegt ist.

Das Musikfest in der Geburtsstadt des Komponisten Georg Friedrich Händel (1685-1759) war 2020 wegen der Pandemie abgesagt worden, 2021 dann mit einem digitalen Angebot Musikfans angeboten worden. Vor der Pandemie kamen jährlich Zehntausende Besucher sowie Musiker aus der ganzen Welt zu dem Klassik-Festival nach Halle.

Händel wurde am 23. Februar 1685 in Halle geboren. Er lebte nach Stationen etwa in Italien größtenteils in London, wo er am 14. April 1759 starb. Händel war laut Experten zu seiner Zeit ein Super-Star. Bis heute wird Händels Musik weltweit geschätzt, gespielt und weiter erforscht. Zu den berühmten Werken im Opern- und Oratorienschaffen des Barockkomponisten zählen das Kirchenmusikstück «Messiah» und auch die unterhaltsame «Feuerwerksmusik» sowie die «Wassermusik».