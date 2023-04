Nach einen Messerangriff gegen ein siebenjähriges Kind am zentralen Hallmarkt in Halle (Saale) ist ein 60-jähriger Mann festgenommen worden. Er befinde sich nun in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagnachmittag. Der Mann soll dem Kind am Donnerstagvormittag in der Oleariusstraße eine Stichverletzung zugefügt haben. Der Junge wurde kurz nach der Tat medizinisch behandelt und befindet sich laut Polizei nicht in Lebensgefahr.