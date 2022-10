Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt blieben auch im vierten Punktspiel dieser Saison sieglos. Die Schützlinge von Trainerin Katrin Schneider verloren am Samstag in der Bundesliga gegen den Buxtehuder SV mit 22:24 (9:12). Maxime Strujis verwarf eine Minute vor dem Ende beim Stand von 22:23 einen Strafwurf für die Hallenserinnen und vergab damit die Chance für den möglichen Punktgewinn. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Johanna Heldmann (5) und Charlotte Kähr (5/5). Für Halle erzielte Cecilie Woller (7) die meisten Tore.