Halle verliert 25:30 in Metzingen: Rutscht auf Abstiegsplatz

Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt sind auch im fünften Bundesliga-Spiel sieglos geblieben. Die Schützlinge von Trainerin Katrin Schneider verloren am Samstag bei der TuS Metzingen mit 25:30 (14:17). Während die Gastgeberinnen mit ihrem zweiten Saisonerfolg den Sprung ins gesicherte Mittelfeld schafften, rutschten die Hallenserinnen nach ihrer vierten Niederlage auf einen Abstiegsplatz ab. Dagmara Nocun (8) und Rebecca Rott (7/7) trugen maßgeblich zum Erfolg der Gastgeberinnen bei. Für Halle erzielten Cara Reuthal (5), Madeleine Östlund und Edita Nukovic (je 4) die meisten Treffer.

Die Gäste starteten furios in die Partie und lagen nach zehn Minuten mit 8:2 vorn. Doch die klare Führung gab den Hallenserinnen nicht die nötige Sicherheit. Noch vor der Pause verspielten die Saalestädterinnen diesen klaren Vorsprung und gerieten sogar mit drei Treffern in Rückstand. Die Gastgeberinnen sorgten beim 23:16 (42.) bereits für die Vorentscheidung. Immer wieder scheiterten die Gäste, die drei Siebenmeter vergaben, an Metzingens überragender Schlussfrau Lea Schupbach (17 Paraden).

